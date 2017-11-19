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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Коринтианс
Фламенго - Коринтианс: обзор матча 19 ноября 2017
Фламенго
19.11.2017, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
3 : 0
Завершен
Коринтианс
33'
Диего (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Коринтианс
Желтая карточка
Родолфо
67'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Диего
33'
Начало матча
Статистика матча Фламенго - Коринтианс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
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Фламенго
Коринтианс
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
11:37
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
Вчера, 09:50
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
Вчера, 09:48
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
13 ноября
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Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Фламенго» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
11:37
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
Вчера, 09:48
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13 ноября
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Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Фламенго» на победу в матче 33-го тура
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