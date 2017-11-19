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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Олимпик
Черноморец - Олимпик: обзор матча 19 ноября 2017
Черноморец
19.11.2017, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Олимпик
58'
К. Ковалец
90+5'
З. Очигава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Олимпик
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
З. Очигава
Желтая карточка
С. Политыло
85'
ГОЛ! 1:0!
К. Ковалец
58'
57'
Желтая карточка
А. Богданов
Желтая карточка
К. Ковалец
54'
Желтая карточка
Д. Васин
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Александр Гутор
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
39
Денис Васин
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
14
Зураб Очигава
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Олимпик
24
Виталий Федорив
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
2-1-2-2
30
Гутор
5
Жунич
25
Мартыненко
89
Политыло
11
Татарков
6
Ковалец
9
Хобленко
39
Васин
1-2-1-1
1
Махарадзе
14
Очигава
31
Шабанов
90
Богданов
7
Шестаков
80
Приёмов
Остались в запасе
Черноморец
Олимпик
Главный тренер
Роман Григорчук
24
Виталий Федорив
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
24
Виталий Федорив
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Олимпик
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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