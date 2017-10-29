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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 29 октября 2017
Наполи
29.10.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
22'
Аллан
44'
Х. Кальехон
54'
Д. Мертенс
41'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сассуоло
Желтая карточка
Э. Джаккерини
88'
Желтая карточка
П. Зелински
79'
ГОЛ! 3:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Р. Альбиоль
54'
ГОЛ! 2:1!
Х. Кальехон
44'
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
М. Политано
ГОЛ! 1:0!
Аллан
22'
18'
Желтая карточка
А. Рагуса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
21
Кирикеш
11
Маджо
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
4-2-2-1
47
Консильи
15
Ачерби
28
Каннаваро
23
Гаццола
13
Пелузо
36
Маццителли
8
Сенси
21
Политано
32
Рагуса
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Наполи - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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