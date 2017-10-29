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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Овьедо
Алькоркон - Овьедо: обзор матча 29 октября 2017
Алькоркон
29.10.2017, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 12 тур
2 : 0
Завершен
Овьедо
60'
Лауре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алькоркон - Овьедо
ГОЛ! 1:0!
Лауре
60'
Начало матча
Статистика матча Алькоркон - Овьедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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Алькоркон
Овьедо
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
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Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
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2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
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