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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - ПСВ
Витесс - ПСВ: обзор матча 29 октября 2017
Витесс
29.10.2017, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 4
Завершен
ПСВ
45'
Ю. Локадия (АГ)
63'
М. Маунт
18'
И. Лосано
49'
Ю. Локадия
56'
Ю. Локадия
59'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - ПСВ
Желтая карточка
М. Миазга
72'
Желтая карточка
А. Бюттнер
67'
67'
Желтая карточка
С. Ариас
ГОЛ! 2:4!
М. Маунт
Пас отдал
Ф. Дабо
63'
59'
ГОЛ! 1:4!
И. Лосано
56'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Локадия
Пас отдал
И. Лосано
49'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Локадия
Пас отдал
Й. Хендрикс
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ю. Локадия
45'
38'
Желтая карточка
Г. Перейро
25'
Желтая карточка
Д. Швааб
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Лосано
Пас отдал
Д. Бренет
Желтая карточка
Ф. Дабо
13'
4'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
25
Наварон Фор
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-2-2-2
22
Пасвер
4
Кашия
3
Миазга
28
Бюттнер
25
Дабо
17
Сереро
10
Брунс
25
Фор
7
Рашица
30
Линссен
9
Матавж
4-1-2-3
41
Зут
30
Бренет
5
Швааб
77
Изима-Мирен
4
Ариас
20
Хендрикс
26
Перейро
8
ван Гинкел
9
Локадия
26
де Йонг
11
Лосано
Остались в запасе
Витесс
ПСВ
1
Йерун Хувен
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Витесс - ПСВ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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