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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Зенит-2
Сочи - Зенит-2: обзор матча 29 октября 2017
Сочи
29.10.2017, воскресенье, 16:30
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 3
Завершен
Зенит-2
52'
М. Барсов
60'
А. Батютин
90+2'
А. Кулишев
13'
В. Горулев
63'
И. Зуев
85'
А. Панюков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Зенит-2
Желтая карточка
М. Барсов
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
А. Кулишев
90'
+2
90'
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Панюков
85'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Панюков
Вторая желтая
А. Батютин
82'
80'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
В. Горулев
74'
Желтая карточка
Н. Каккоев
70'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Н. Андреев
Замена
П. Киреенко
️️️️
М. Рогов
70'
68'
Желтая карточка
И. Зуев
63'
ГОЛ! 2:2!
И. Зуев
Замена
А. Коротаев
️️️️
И. Соловьев
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Батютин
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Барсов
52'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
С. Цвейба
51'
Желтая карточка
А. Батютин
50'
Замена
А. Батютин
️️️️
О. Власов
46'
Желтая карточка
И. Соловьев
39'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Горулев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
47
Сергей Иванов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
4-4-1-1
54
Генералов
4
Бабенков
53
Юрганов
25
Бычков
15
Житников
31
Рогов
14
Цвейба
84
Власов
9
Соловьев
32
Кулишев
14
Барсов
3-3-3-1
23
Бабурин
7
Андреев
58
Зуев
51
Карпов
4
Пенчиков
22
Каккоев
3
Круговой
37
Сиротов
88
Богаев
8
Горулев
11
Панюков
31
Рогов
13
Киреенко
13
Киреенко
31
Рогов
14
Цвейба
27
Сарамутин
27
Сарамутин
14
Цвейба
84
Власов
72
Батютин
72
Батютин
84
Власов
9
Соловьев
24
Коротаев
24
Коротаев
9
Соловьев
11
Панюков
11
Прудников
11
Прудников
11
Панюков
7
Андреев
10
Плетнев
10
Плетнев
7
Андреев
8
Горулев
38
Мусаев
38
Мусаев
8
Горулев
Остались в запасе
Сочи
Зенит-2
17
Кирилл Костин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
39
Василий Запрягаев
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
39
Василий Запрягаев
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Сочи - Зенит-2
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
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1 : 3
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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