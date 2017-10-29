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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сельта
Малага - Сельта: обзор матча 29 октября 2017
Малага
29.10.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
45+1'
А. Гонсалес
82'
Ресио (П)
76'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сельта
90'
+1
Желтая карточка
Я. Аспас
82'
Желтая карточка
Г. Кабрал
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ресио
82'
76'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
Пас отдал
П. Систо
Желтая карточка
Г. Кастро
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
45'
+1
Желтая карточка
Л. Эрнандес
34'
15'
Желтая карточка
У. Мальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Кеко
ЦП
36
Ресио
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Борха
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-5-2
13
Роберто
44
Байссе
23
Эрнандес
16
Росалес
8
Гонсалес
20
Кеко
36
Ресио
27
Хуанкар
5
Кастро
7
Пеньяранда
10
Хуанпи
4-4-2
36
Бланко
22
Мальо
21
Гомес
22
Кабрал
17
Кастро
19
Эрнандес
68
Лоботка
77
Систо
10
Васс
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Малага
Сельта
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Борха
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Борха
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Малага - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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