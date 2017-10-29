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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Османлыспор
Коньяспор - Османлыспор: обзор матча 29 октября 2017
Коньяспор
29.10.2017, воскресенье, 14:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Османлыспор
69'
Д. Милошевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Османлыспор
72'
Желтая карточка
С. Гюрлер
Желтая карточка
Н. Скубич
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Милошевич
69'
Желтая карточка
Ф. Озторун
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
45
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Османлыспор
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
3-2-3-1-1
1
Киринтили
87
Озторун
8
Камдали
42
Саинер
4
Туран
89
Скубич
5
Филипович
10
Бурабиа
27
Милошевич
7
Фофана
45
Эзе
3-3-2
25
Арикан
8
Врсаевич
61
Джурукшу
8
Пинту
22
Карлос
7
Гюрлер
6
Чагыран
30
Умар
15
Дукара
Остались в запасе
Коньяспор
Османлыспор
16
Йенс Йонссон
ОП
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
16
Йенс Йонссон
ОП
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Коньяспор - Османлыспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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