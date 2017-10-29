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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 29 октября 2017
Удинезе
29.10.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
45+1'
Р. Де Пауль (П)
68'
А. Барак
29'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
ГОЛ! 2:1!
А. Барак
Пас отдал
В. Бехрами
68'
56'
Желтая карточка
Т. Кастань
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Де Пауль
45'
+1
41'
Желтая карточка
Р. Толой
29'
ГОЛ! 0:1!
Я. Куртич
Пас отдал
Р. Толой
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
3-4-1-1
1
Биццарри
6
Аднан
17
Нуйтинк
5
Данило
42
Фофана
7
Де Пауль
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
72
Барак
11
Лопес
3-3-2-2
1
Бериша
2
Толой
23
Кальдара
21
Кастань
5
Масиелло
15
де Рон
37
Спинаццола
4
Кристанте
27
Куртич
72
Иличич
37
Петанья
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
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