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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 29 октября 2017
Зенит
29.10.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
58'
Д. Фарфан
69'
Д. Фарфан
77'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
90'
+2
Замена
Эдер
️️️️
Д. Фарфан
90'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Миранчук
86'
Замена
Д. Баринов
️️️️
Т. Михалик
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Ерохин
84'
77'
ГОЛ! 0:3!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Фарфан
71'
Желтая карточка
Гилерме
Замена
С. Дриусси
️️️️
А. Дзюба
70'
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Мевля
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Миранчук
Желтая карточка
Д. Кришито
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Лунев
2
Маммана
32
Мевля
4
Кришито
20
Иванович
5
Краневиттер
14
Кузяев
21
Ерохин
24
Ригони
9
Кокорин
22
Дзюба
4-2-1-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
39
Пейчинович
4
Кверквелия
84
Лысов
27
Денисов
17
Михалик
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
21
Ерохин
27
Шатов
27
Шатов
21
Ерохин
32
Мевля
8
Смольников
8
Смольников
32
Мевля
22
Дзюба
9
Дриусси
9
Дриусси
22
Дзюба
17
Михалик
6
Баринов
6
Баринов
17
Михалик
8
Фарфан
24
Эдер
24
Эдер
8
Фарфан
21
Миранчук
18
Коломейцев
18
Коломейцев
21
Миранчук
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Юрий Жирков
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
Главный тренер
Роберто Манчини
77
Аршак Корян
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Юрий Жирков
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
Остались в запасе
77
Аршак Корян
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Зенит - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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