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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Спартак-2
Оренбург - Спартак-2: обзор матча 29 октября 2017
Оренбург
29.10.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
45+1'
Д. Андреев
74'
Д. Андреев
61'
В. Пантелеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Спартак-2
Замена
М. Дуриш
️️️️
Д. Ефремов
90'
Желтая карточка
Д. Ефремов
87'
86'
Желтая карточка
С. Нимели
Замена
А. Делькин
️️️️
Х. Мамтов
82'
77'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Андреев
77'
76'
Замена
И. Самбу
️️️️
А. Ломовицкий
ГОЛ! 2:1!
Д. Андреев
74'
61'
ГОЛ! 1:1!
В. Пантелеев
Желтая карточка
И. Удалый
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Андреев
45'
+1
Желтая карточка
А. Попов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
49
Идриса Самбу
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Фролов
15
Андреев
58
Ойеволе
3
Удалый
2
Бегич
12
Малых
8
Чиркин
22
Попович
22
Ефремов
18
Попов
9
Мамтов
3-2-2-1-2
16
Терешкин
22
Хомуха
88
Сокол
46
Мамин
96
Лихачев
3
Красильниченко
20
Полубояринов
83
Пантелеев
11
Ломовицкий
99
Нимели
10
Сакала
15
Андреев
10
Парняков
10
Парняков
15
Андреев
9
Мамтов
90
Делькин
90
Делькин
9
Мамтов
22
Ефремов
57
Дуриш
57
Дуриш
22
Ефремов
11
Ломовицкий
49
Самбу
49
Самбу
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Оренбург
Спартак-2
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
19
Егор Никулин
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
19
Егор Никулин
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Оренбург - Спартак-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Газовик
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