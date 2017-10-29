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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Галатасарай
Трабзонспор - Галатасарай: обзор матча 29 октября 2017
Трабзонспор
29.10.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
49'
Д. Н'Дойе
69'
Ю. Языджи
86'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Галатасарай
90'
+3
Вторая желтая
Б. Ндиайе
88'
Желтая карточка
Г. Родригеш
86'
ГОЛ! 2:1!
Г. Родригеш
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
ГОЛ! 2:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
О. Йокушлу
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
49'
Вторая желтая
О. Шахан
45'
45'
Красная карточка
С. Фегули
Желтая карточка
О. Шахан
44'
28'
Желтая карточка
Ф. Муслера
15'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
2-4-1-1
1
Киврак
27
Перейра
4
Дюрица
10
Шахан
22
Беро
5
Йокушлу
12
Онази
97
Языджи
14
Н'Дойе
3-3-2-1
16
Муслера
25
Линнес
25
Мариано
64
Денайе
38
Чигерчи
8
Фегули
5
Фернандо
8
Инан
5
Ндиайе
18
Гомис
Остались в запасе
Трабзонспор
Галатасарай
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
1
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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