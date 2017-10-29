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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Балтика
Cибирь - Балтика: обзор матча 29 октября 2017
Cибирь
29.10.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 0
Завершен
Балтика
33'
Е. Чеботару
59'
Р. Магаль
73'
В. Азаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Балтика
Желтая карточка
В. Азаров
87'
86'
Замена
Д. Шевчук
️️️️
А. Касьян
Желтая карточка
В. Ларенц
81'
79'
Желтая карточка
В. Крючков
ГОЛ! 3:0!
В. Азаров
73'
Замена
В. Ларенц
️️️️
А. Аравин
67'
66'
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Себай
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Гладышев
62'
ГОЛ! 2:0!
Р. Магаль
59'
46'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Джалилов
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Дудолев
46'
Замена
Р. Магаль
️️️️
Р. Беляев
46'
34'
Желтая карточка
В. Свежов
ГОЛ! 1:0!
Е. Чеботару
33'
29'
Замена
П. Степанец
️️️️
А. Шешуков
14'
Желтая карточка
А. Касьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Артемий Малеев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
2
Аравин
3
Плопа
29
Мищенко
15
Цховребов
5
Гладышев
8
Макаренко
37
Чеботару
99
Житнев
18
Дудолев
7
Беляев
3-3-1-1-2
1
Помазан
13
Почивалин
55
Крючков
40
Тимошин
43
Логашов
7
Шешуков
7
Скопинцев
6
Свежов
10
Джалилов
15
Себай
19
Касьян
2
Аравин
44
Ларенц
44
Ларенц
2
Аравин
5
Гладышев
99
Азаров
99
Азаров
5
Гладышев
7
Беляев
28
Магаль
28
Магаль
7
Беляев
18
Дудолев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
18
Дудолев
19
Касьян
33
Шевчук
33
Шевчук
19
Касьян
10
Джалилов
22
Родионов
22
Родионов
10
Джалилов
7
Шешуков
4
Степанец
4
Степанец
7
Шешуков
15
Себай
22
Кобялко
22
Кобялко
15
Себай
Остались в запасе
Cибирь
Балтика
77
Максим Андреев
АП
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
88
Виталий Галыш
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
88
Виталий Галыш
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Cибирь - Балтика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
РФЦ Заря
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