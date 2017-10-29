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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Саутгемптон
Брайтон - Саутгемптон: обзор матча 29 октября 2017
Брайтон
29.10.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
52'
Г. Мюррэй
7'
С. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Саутгемптон
Желтая карточка
Г. Бонг
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Даффи
79'
62'
Желтая карточка
У. Худт
Желтая карточка
Г. Мюррэй
62'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
П. Гросс
52'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
13
Бонг
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-3-2-1
17
Форстер
21
Соареш
4
ван Дейк
29
Худт
5
Бертранд
21
Ромеу
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
17
Буфал
10
Тадич
11
Габбиадини
Остались в запасе
Брайтон
Саутгемптон
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Брайтон - Саутгемптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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