Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 29 октября 2017
Штутгарт
29.10.2017, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
38'
Д. Гинчек
45+4'
Б. Павар
82'
С. Теродде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
Замена
А. Гргич
️️️️
Д. Бурнич
85'
ГОЛ! 3:0!
С. Теродде
Пас отдал
С. Аскасибар
82'
Желтая карточка
А. Бек
80'
75'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Аилтон
️️️️
Ч. Аколо
73'
Замена
С. Теродде
️️️️
Д. Гинчек
67'
Желтая карточка
С. Аскасибар
53'
46'
Замена
Р. Кент
️️️️
М. Терраццино
46'
Замена
Ф. Кат
️️️️
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 2:0!
Б. Павар
Пас отдал
Б. Озкан
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Д. Гинчек
38'
Желтая карточка
Д. Бурнич
15'
12'
Красная карточка
Д. Сеюнджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
12
Аилтон
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Флориан Кат
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
32
Бек
2
Инсуа
32
Баумгартль
28
Павар
19
Озкан
25
Аскасибар
27
Бурнич
29
Асано
77
Аколо
10
Гинчек
4-1-3-2
1
Шволов
15
Штенцель
4
Кох
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
23
Шустер
33
Терраццино
7
Нидерлехнер
77
Аколо
12
Аилтон
12
Аилтон
77
Аколо
27
Бурнич
8
Гргич
8
Гргич
27
Бурнич
10
Гинчек
9
Теродде
9
Теродде
10
Гинчек
33
Терраццино
77
Кент
77
Кент
33
Терраццино
7
Нидерлехнер
18
Кат
18
Кат
7
Нидерлехнер
19
Хаберер
18
Петерсен
18
Петерсен
19
Хаберер
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Ханнес Вольф
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Йорик Раве
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Ханнес Вольф
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Штутгарт
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+