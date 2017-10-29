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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Астон Вилла
Бирмингем Сити - Астон Вилла: обзор матча 29 октября 2017
Бирмингем Сити
29.10.2017, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Астон Вилла
76'
Желтая карточка
Д. Онома
Желтая карточка
М. Робертс
74'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
52'
16'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Желтая карточка
Ч. Адамс
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
24
Хота
ПВ
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-4-1
29
Кушчак
4
Робертс
17
Гроундс
5
Моррисон
2
Колен
17
Ндойе
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
34
Адамс
24
Хота
4-4-1-1
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
21
Хаттон
17
Честер
26
Терри
23
Снодграсс
14
Хурихейн
37
Адома
12
Уилэн
17
Онома
26
Коджиа
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Астон Вилла
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бирмингем Сити - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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