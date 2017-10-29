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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Факел
Шинник - Факел: обзор матча 29 октября 2017
Шинник
29.10.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 1
Завершен
Факел
13'
Н. Чхапелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Факел
90'
+1
Замена
А. Сердюк
️️️️
Н. Чхапелия
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Е. Ятченко
81'
Замена
М. Лаук
️️️️
С. Нарылков
66'
Замена
А. Лях
️️️️
В. Камилов
64'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
С. Крамаренко
63'
46'
Замена
М. Шарифи
️️️️
А. Мануковский
41'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
С. Масимов
28'
Желтая карточка
А. Мануковский
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чхапелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Ника Чхапелия
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
1
Александр Малышев
ВР
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
Факел
25
Илья Трунин
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Яшин
66
Жестоков
78
Чистяков
97
Ятченко
22
Нарылков
7
Крамаренко
11
Шайморданов
18
Камилов
92
Щадин
81
Низамутдинов
91
Булия
4-3-2-1
16
Федоров
27
Молодцов
29
Хайманов
55
Осипенко
28
Семенов
7
Чхапелия
10
Лукьяновс
8
Мануковский
7
Каюмов
11
Масимов
10
Амбарцумян
97
Ятченко
13
Кагермазов
13
Кагермазов
97
Ятченко
7
Крамаренко
15
Самойлов
15
Самойлов
7
Крамаренко
22
Нарылков
10
Лаук
10
Лаук
22
Нарылков
18
Камилов
90
Лях
90
Лях
18
Камилов
11
Масимов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
11
Масимов
7
Чхапелия
7
Сердюк
7
Сердюк
7
Чхапелия
8
Мануковский
33
Шарифи
33
Шарифи
8
Мануковский
Остались в запасе
Шинник
Факел
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
23
Станислав Антипин
ВР
1
Александр Малышев
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
37
Евгений Ушаков
ОП
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
23
Станислав Антипин
ВР
1
Александр Малышев
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
37
Евгений Ушаков
ОП
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Шинник - Факел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
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