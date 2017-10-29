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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Реал
Жирона - Реал: обзор матча 29 октября 2017
Жирона
29.10.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Реал
54'
К. Стуани
58'
Порту
12'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Реал
Желтая карточка
Й. Мохика
90'
+4
Желтая карточка
Адай
87'
ГОЛ! 2:1!
Порту
Пас отдал
П. Маффео
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
54'
45'
Желтая карточка
Л. Модрич
12'
ГОЛ! 0:1!
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Реал
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
4-1-2-2-1
37
Буну
5
Муниеса
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
24
Маффео
8
Понс
6
Гранель
11
Адай
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-1-2-1-2
1
Касилья
2
Хакими
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
Остались в запасе
Жирона
Реал
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Жирона - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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