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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кьево
Сампдория - Кьево: обзор матча 29 октября 2017
Сампдория
29.10.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 1
Завершен
Кьево
20'
К. Линетти
26'
Л. Торрейра
44'
Д. Сапата
85'
Л. Торрейра
24'
Ф. Каччиаторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кьево
ГОЛ! 4:1!
Л. Торрейра
85'
Желтая карточка
К. Линетти
78'
72'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
60'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ! 3:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Ф. Квальярелла
44'
Желтая карточка
Д. Прат
40'
26'
Желтая карточка
Л. Кастро
ГОЛ! 2:1!
Л. Торрейра
26'
24'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Каччиаторе
Пас отдал
В. Бирса
ГОЛ! 1:0!
К. Линетти
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-1-3-3
2
Вивиано
26
Сильвестре
23
Стринич
67
Феррари
34
Торрейра
7
Сала
26
Прат
17
Линетти
27
Квальярелла
10
Капрари
91
Сапата
4-1-3-2
70
Соррентино
4
Томович
3
Дайнелли
29
Каччиаторе
18
Гобби
16
Радованович
23
Бирса
22
Бастьен
19
Кастро
69
Меджиорини
45
Инглесе
Остались в запасе
Сампдория
Кьево
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сампдория - Кьево
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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