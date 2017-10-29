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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Сент-Труйден
Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 29 октября 2017
Брюгге
29.10.2017, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Труйден
18'
Р. Вормер
40'
С. Денсвил
65'
Й. Фоссен (П)
71'
А. Диаби
20'
Ж. Лежар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Сент-Труйден
ГОЛ! 4:1!
А. Диаби
Пас отдал
Х. Ванакен
71'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Й. Фоссен
65'
ГОЛ! 2:1!
С. Денсвил
Пас отдал
Р. Вормер
40'
Желтая карточка
Уэсли
25'
20'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лежар
Пас отдал
Ф. Антуньес
ГОЛ! 1:0!
Р. Вормер
Пас отдал
Д. Коолс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
23
Саша Котыш
ЦП
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
3-3-1-1
28
Хуберт
27
Коолс
4
Мехеле
4
Денсвил
25
Вормер
6
Накамба
20
Ванакен
77
Лимбомбе
7
Уэсли
2-1-4
28
Пирар
5
Тейшейра
70
Кициу
6
Антуньес
24
Де Петтер
8
Харисис
23
Котыш
30
Лежар
Остались в запасе
Брюгге
Сент-Труйден
34
Этан Хорват
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Брюгге - Сент-Труйден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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