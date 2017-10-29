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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 29 октября 2017
Карпаты
29.10.2017, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
12'
Д. Вида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Динамо К
53'
Желтая карточка
Н. Корзун
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вида
Пас отдал
Й. Пиварич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
44
Артем Федецкий
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Карпаты
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
1-2-1-1
1
Пидкивка
44
Федецкий
12
Тиссоне
32
Голодюк
11
Гуцуляк
20
Гладкий
3-4-1-2
35
Коваль
94
Кедзиора
4
Кадар
21
Вида
18
Корзун
6
Морозюк
19
Пиварич
29
Буяльский
19
Гармаш
70
Мбокани
11
Кравец
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
8
Амбросий Чачуа
АП
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
16
Игорь Худобяк
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Карпаты - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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