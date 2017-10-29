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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Лацио
Беневенто - Лацио: обзор матча 29 октября 2017
Беневенто
29.10.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 5
Завершен
Лацио
55'
А. Лазаар
4'
Баштуш
13'
Ч. Иммобиле
24'
А. Марушич
76'
М. Пароло
86'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Лацио
86'
ГОЛ! 1:5!
Нани
Пас отдал
Ч. Иммобиле
85'
Желтая карточка
Д. Лукаку
76'
ГОЛ! 1:4!
М. Пароло
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 1:3!
А. Лазаар
Пас отдал
Д. Катальди
55'
Желтая карточка
Б. Николас Виола
42'
24'
ГОЛ! 0:3!
А. Марушич
Пас отдал
Ч. Иммобиле
13'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
4'
ГОЛ! 0:1!
Баштуш
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
2-5-1-1
91
Бриноли
51
Антеи
17
Ди Кьяра
10
Виола
33
Лазаар
32
Катальди
20
Мемушай
13
Чибса
25
Ломбарди
9
Иеммелло
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
6
де Врей
15
Баштуш
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Беневенто
Лацио
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
10
Амато Чичиретти
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Беневенто - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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