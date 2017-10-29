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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Тосно
Динамо - Тосно: обзор матча 29 октября 2017
Динамо
29.10.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Тосно
9'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Тосно
90'
+2
Желтая карточка
А. Карницкий
Желтая карточка
П. Погребняк
90'
+1
80'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Е. Марков
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
С. Хольмен
74'
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Зотов
66'
Пенальти не реализован!
А. Ташаев
60'
59'
Желтая карточка
А. Заболотный
55'
Желтая карточка
А. Трошечкин
55'
Замена
Н. Роша
️️️️
В. Галиулин
46'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Я. Казаев
Замена
А. Катрич
️️️️
И. Темников
46'
43'
Желтая карточка
Я. Казаев
33'
Желтая карточка
С. Сухарев
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Галиулин
Пас отдал
Р. Мирзов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Александр Карницкий
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шунин
11
Темников
8
Хольмен
44
Шунич
18
Морозов
34
Козлов
41
Сапета
21
Зотов
23
Соснин
88
Ташаев
48
Луценко
4-3-3
1
Юрченко
29
Шахов
25
Буйволов
18
Сухарев
23
Чернов
14
Карницкий
53
Казаев
21
Галиулин
20
Марков
27
Мирзов
91
Заболотный
11
Темников
77
Катрич
77
Катрич
11
Темников
21
Зотов
88
Погребняк
88
Погребняк
21
Зотов
8
Хольмен
9
Бечирай
9
Бечирай
8
Хольмен
53
Казаев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
53
Казаев
20
Марков
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
20
Марков
21
Галиулин
5
Роша
5
Роша
21
Галиулин
Остались в запасе
Динамо
Тосно
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Динамо - Тосно
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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