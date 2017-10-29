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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АЗ Алкмаар
Херенвен - АЗ Алкмаар: обзор матча 29 октября 2017
Херенвен
29.10.2017, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
21'
М. Влап
73'
Г. Тил
90'
П. Хацидиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - АЗ Алкмаар
90'
ГОЛ! 1:2!
П. Хацидиакос
Пас отдал
А. Джаханбакш
73'
ГОЛ! 1:1!
Г. Тил
Пас отдал
Й. Свенссон
66'
Желтая карточка
В. Вегхорст
Желтая карточка
С. Схаарс
64'
56'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
23'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
ГОЛ! 1:0!
М. Влап
Пас отдал
М. Эдегор
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
1
Мартин Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Мичел Влап
АП
8
Мартин Эдегор
АП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Херенвен
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
9
Хенк Верман
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ник Олий
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
1-2-2-1
1
Хансен
3
Хег
6
Схаарс
2
Торсбю
8
Эдегор
14
Влап
16
Гоочаннеиджад
2-2-2-1
40
Бизот
4
Хацидиакос
2
Оувеян
22
Свенссон
18
Мидтсьё
11
Джаханбакш
20
Тил
9
Вегхорст
Остались в запасе
Херенвен
АЗ Алкмаар
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
1
Ник Олий
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
9
Хенк Верман
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Херенвен - АЗ Алкмаар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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