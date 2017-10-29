Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Беверен
Стандард - Беверен: обзор матча 29 октября 2017
Стандард
29.10.2017, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Беверен
28'
О. Са
30'
П. М'Поку
42'
И. Сек (АГ)
87'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Беверен
87'
ГОЛ! 3:1!
И. Телин
Пас отдал
Т. Диркс
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
И. Сек
42'
41'
Желтая карточка
Р. Камачо
ГОЛ! 2:0!
П. М'Поку
30'
ГОЛ! 1:0!
О. Са
28'
26'
Желтая карточка
В. Ангбан
Желтая карточка
С. Поконьоли
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Беверен
33
Дави Руф
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
2-3-1-2
13
Очоа
39
Каванда
15
Поконьоли
19
Лайфис
4
Уче
18
Марин
8
Жуниор
40
М'Поку
70
Са
2-2-3
33
Руф
4
Камачо
39
Буату
15
Сек
7
Ангбан
92
Телин
7
Болевич
11
Ампома
Остались в запасе
Стандард
Беверен
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
18
Мервиль Гобле
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Стандард - Беверен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Беверен
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+