Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 29 октября 2017
Лестер
29.10.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
18'
Д. Варди
29'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Эвертон
65'
Желтая карточка
И. Гуйе
ГОЛ! 2:0!
Д. Грей
Пас отдал
К. Фукс
29'
20'
Желтая карточка
Т. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Магуайр
5
Морган
33
Чилвел
2
Симпсон
4
Ндиди
10
Иборра
10
Грей
26
Марез
9
Варди
4-1-2-3
1
Пикфорд
19
Ягиелка
5
Уилльямс
3
Кенни
3
Бэйнс
5
Гуйе
22
Дэвис
12
Леннон
32
Руни
87
Миральяс
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лестер - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Лестер
Эвертон
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
1
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
1
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+