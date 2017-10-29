Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - НАК Бреда
Утрехт - НАК Бреда: обзор матча 29 октября 2017
Утрехт
29.10.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 2
Завершен
НАК Бреда
19'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - НАК Бреда
Желтая карточка
З. Лабиад
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
З. Лабиад
19'
Желтая карточка
В. Янссен
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
НАК Бреда
32
Найджел Бертрамс
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Главный тренер
Стейн Вревен
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
2-4-1-1
1
Йенсен
3
Лиувен
2
Клайбер
18
Эмануэльсон
8
Аюб
14
Янссен
13
Штридер
52
Лабиад
9
Дессер
2-1-1
32
Бертрамс
4
Кох
17
Анхелиньо
18
Метс
5
Гарсия
Остались в запасе
Утрехт
НАК Бреда
22
Ник Марсман
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Стейн Вревен
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Стейн Вревен
Статистика матча Утрехт - НАК Бреда
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
Новости команд
Все
Утрехт
НАК Бреда
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
5 февраля
НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
29 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+