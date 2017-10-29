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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леванте
Эйбар - Леванте: обзор матча 29 октября 2017
Эйбар
29.10.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Леванте
51'
А. Арбилья
74'
Шарлес
35'
Х. Луис Моралес
37'
Э. Барди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леванте
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Лерма
82'
Желтая карточка
П. Лопес
ГОЛ! 2:2!
Шарлес
74'
Желтая карточка
Д. Гарсия
69'
ГОЛ! 1:2!
А. Арбилья
51'
37'
ГОЛ! 0:2!
Э. Барди
Пас отдал
Х. Луис Моралес
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Иви
28'
Желтая карточка
Иви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
25
Тоньо
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
14
Саму
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Дмитрович
15
Оливейра
23
Арбилья
18
Ломбан
3
Анхель
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Инуи
9
Энрих
19
Кике
4-2-1-3
1
Фернандес
19
Лопес
5
Чема
21
Поштиго
13
Луна
8
Лерма
20
Кампанья
10
Барди
11
Иви
15
Алегрия
25
Моралес
Остались в запасе
Эйбар
Леванте
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
8
Шейк Дукур
ОП
13
Ойер
ВР
25
Тоньо
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
13
Ойер
ВР
25
Тоньо
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Эйбар - Леванте
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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