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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Депортиво
Лас-Пальмас - Депортиво: обзор матча 30 октября 2017
Лас-Пальмас
30.10.2017, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 3
Завершен
Депортиво
7'
Л. Реми
36'
С. Боргес
54'
С. Боргес
69'
Лукас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Депортиво
90'
+4
Желтая карточка
Хуанфран
69'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Лукас
54'
ГОЛ! 1:2!
С. Боргес
Пас отдал
Лукас
Желтая карточка
Мичел
45'
+2
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Боргес
Пас отдал
Ф. Картабия
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Х. Виера
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
24
Тана
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-1-1-2-2
13
Лисоайн
88
Мичел
3
Лемос
6
Бигас
16
Сампер
4
Гомес
7
Витоло
10
Виера
14
Реми
9
Кальери
3-4-2-1
25
Пантилимон
5
Шер
26
Сидней
16
Луизиньо
5
Боргес
8
Гильерме
24
Хуанфран
8
Вальверде
10
Картабия
11
Баккали
7
Лукас
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Депортиво
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
24
Тана
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Лас-Пальмас - Депортиво
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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