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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 30 октября 2017
Эспаньол
30.10.2017, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
55'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Бетис
88'
Желтая карточка
Х. Гарсия
82'
Желтая карточка
Хоакин
76'
Желтая карточка
М. Науэль
Желтая карточка
Д. Лопес
72'
Желтая карточка
В. Санчес
69'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Пьятти
55'
51'
Желтая карточка
Ж. Амат
3'
Желтая карточка
А. Барраган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Лопес
24
Мартин
22
Эрмосо
5
Лопес
4
Санчес
18
Фуэго
10
Дардер
14
Хурадо
10
Пьятти
12
Баптистао
7
Морено
4-3-2-1
1
Адан
19
Барраган
2
Манди
14
Тошка
5
Амат
18
Гуардадо
6
Хави Гарсия
8
Руис
17
Хоакин
77
Науэль
19
Санабрия
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эспаньол - Бетис
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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