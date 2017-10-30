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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Рандерс
Брондбю - Рандерс: обзор матча 30 октября 2017
Брондбю
30.10.2017, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Рандерс
15'
Й. Кауко (АГ)
59'
Б. Халими
90+4'
Б. Халими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Рандерс
ГОЛ! 3:0!
Б. Халими
90'
+4
63'
Желтая карточка
П. Китчен
ГОЛ! 2:0!
Б. Халими
59'
47'
Желтая карточка
В. Родич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Кауко
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Рандерс
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
8
Йони Кауко
ЦП
20
Владимир Родич
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Рандерс
24
Кевин Конбой
ЦЗ
1-2-2
1
Реннов
6
Херманнссон
21
Кристенсен
11
Халими
20
Пукки
10
Вильчек
4-1
1
Халльдорсон
20
Родич
23
Китчен
9
Кадрии
8
Кауко
28
Джурдич
Остались в запасе
Брондбю
Рандерс
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
24
Кевин Конбой
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Остались в запасе
24
Кевин Конбой
ЦЗ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Брондбю - Рандерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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