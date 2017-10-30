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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Рубин
Уфа - Рубин: обзор матча 30 октября 2017
Уфа
30.10.2017, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
36'
Д. Стоцкий
90'
О. Ваньек
3'
Г. Карадениз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Рубин
Замена
К. Карп
️️️️
О. Ваньек
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
О. Ваньек
90'
Замена
А. Засеев
️️️️
Д. Живоглядов
89'
88'
Желтая карточка
М. Бауэр
Желтая карточка
Д. Живоглядов
83'
83'
Замена
О. Кузьмин
️️️️
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
И. Абдулавов
74'
Желтая карточка
О. Ваньек
67'
66'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Г. Карадениз
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Табидзе
66'
60'
Замена
М. Канунников
️️️️
С. Азмун
Желтая карточка
В. Салатич
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стоцкий
Пас отдал
Д. Живоглядов
36'
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-3-2-1
31
Беленов
4
Никитин
5
Табидзе
3
Аликин
89
Стоцкий
29
Пауревич
27
Живоглядов
10
Салатич
90
Ваньек
44
Игбун
3-4-1-1-1
1
Рыжиков
28
Сорокин
6
Сигурдссон
13
Гранат
26
Бауэр
6
М'Вила
88
Камболов
30
Кудряшов
61
Карадениз
16
Рочина
20
Азмун
5
Табидзе
57
Кротов
57
Кротов
5
Табидзе
27
Живоглядов
13
Засеев
13
Засеев
27
Живоглядов
90
Ваньек
55
Карп
55
Карп
90
Ваньек
61
Карадениз
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
61
Карадениз
30
Кудряшов
23
Кузьмин
23
Кузьмин
30
Кудряшов
20
Азмун
99
Канунников
99
Канунников
20
Азмун
Остались в запасе
Уфа
Рубин
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
35
Сослан Джанаев
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Уфа - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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