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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Иран
Россия - Иран: обзор матча 10 октября 2017
Россия
10.10.2017, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Иран
74'
Д. Полоз
57'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Иран
90'
+3
Замена
А. Абдуллазаде
️️️️
О. Эбрахими
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Смолов
83'
80'
Замена
Р. Чешми
️️️️
С. Эзатолахи
75'
Замена
А. Имани
️️️️
М. Тареми
ГОЛ! 1:1!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Самедов
74'
Замена
А. Самедов
️️️️
М. Фернандес
67'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Д. Тарасов
64'
63'
Замена
С. Годдос
️️️️
А. Джаханбакш
63'
Замена
К. Резаи
️️️️
С. Азмун
57'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Пас отдал
М. Тареми
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Миранчук
56'
Замена
Г. Джикия
️️️️
В. Васин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
4
Константин Рауш
ЛАЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
4
Джалаль Хоссеини
ЦЗ
0
Вурия Гафури
ПЗ
9
Мехди Тареми
ЛП
8
Омид Эбрахими
ОП
6
Саид Эзатолахи
ОП
11
Вахид Амири
ПП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Иран
12
Рашид Мазахери
ВР
12
Алиреза Хагиги
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
0
Саид Агаи
ЦЗ
0
Ахмад Абдуллазаде
ЦП
0
Акбар Имани
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
14
Саман Годдос
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
0
Каве Резаи
ЦФ
4-2-2-2
16
Лунев
4
Кутепов
13
Кудряшов
5
Васин
2
Фернандес
4
Рауш
22
Тарасов
11
Миранчук
21
Ерохин
9
Смолов
9
Кокорин
4-2-2-1-1
1
Бейранванд
0
Гафури
8
Пурлиганджи
4
Хоссеини
3
Хаджусафи
8
Эбрахими
6
Эзатолахи
11
Амири
9
Тареми
7
Джаханбакш
20
Азмун
5
Васин
14
Джикия
14
Джикия
5
Васин
22
Тарасов
23
Кузяев
23
Кузяев
22
Тарасов
2
Фернандес
19
Самедов
19
Самедов
2
Фернандес
11
Миранчук
7
Полоз
7
Полоз
11
Миранчук
9
Смолов
7
Заболотный
7
Заболотный
9
Смолов
6
Эзатолахи
15
Чешми
15
Чешми
6
Эзатолахи
7
Джаханбакш
14
Годдос
14
Годдос
7
Джаханбакш
8
Эбрахими
0
Абдуллазаде
0
Абдуллазаде
8
Эбрахими
9
Тареми
0
Имани
0
Имани
9
Тареми
20
Азмун
0
Резаи
0
Резаи
20
Азмун
Остались в запасе
Россия
Иран
20
Владимир Габулов
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
12
Рашид Мазахери
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
0
Саид Агаи
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
12
Алиреза Хагиги
ВР
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
12
Рашид Мазахери
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
0
Саид Агаи
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
12
Алиреза Хагиги
ВР
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Россия - Иран
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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