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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Болгария
Люксембург - Болгария: обзор матча 10 октября 2017
Люксембург
10.10.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
Болгария
3'
О. Тилль
68'
И. Чочев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Болгария
68'
ГОЛ! 1:1!
И. Чочев
Пас отдал
С. Делев
62'
Желтая карточка
И. Попов
Желтая карточка
Л. Янс
59'
26'
Желтая карточка
С. Попов
ГОЛ! 1:0!
О. Тилль
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
7
Крис Филлипс
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
3
Петар Занев
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
9
Ивелин Попов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
17
Марио Мутш
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Болгария
12
Божидар Митрев
ВР
11
Станислав Манолев
ЦЗ
6
Мартин Райнов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
0
Ивайло Димитров
ЦФ
3-1-3-3
1
Жубер
7
Филлипс
7
Скендерович
4
Мальже
8
Мартинс
18
Янс
21
Тилль
3
Йениш
10
Родригес
20
Тюрпель
13
Йоахим
2-5-1-1
23
Илиев
3
Занев
15
Божиков
0
Славчев
2
Попов
18
Чочев
10
Краев
8
Неделев
9
Попов
10
Делев
Остались в запасе
Люксембург
Болгария
1
Антони Морис
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
17
Марио Мутш
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Божидар Митрев
ВР
11
Станислав Манолев
ЦЗ
6
Мартин Райнов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
0
Ивайло Димитров
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
22
Тим Холл
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
17
Марио Мутш
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
22
Ян Островски
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Остались в запасе
12
Божидар Митрев
ВР
11
Станислав Манолев
ЦЗ
6
Мартин Райнов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
0
Ивайло Димитров
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Александар Димитров
Статистика матча Люксембург - Болгария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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