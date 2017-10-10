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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Босния и Герцеговина
Эстония - Босния и Герцеговина: обзор матча 10 октября 2017
Эстония
10.10.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 10 тур
1 : 2
Завершен
Босния и Герцеговина
48'
И. Хайрович
84'
И. Хайрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Босния и Герцеговина
Желтая карточка
С. Лутс
90'
+3
84'
ГОЛ! 0:2!
И. Хайрович
Пас отдал
Э. Джеко
78'
Желтая карточка
И. Хайрович
51'
Желтая карточка
Д. Думич
48'
ГОЛ! 0:1!
И. Хайрович
Желтая карточка
Р. Клаван
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
0
Тоньо
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Матео Сушич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
8
Раде Крунич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
8
Харис Медуньянин
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Эстония
22
Марко Мееритс
ВР
22
Маит Тоом
ВР
16
Карл Меол
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
5
Дмитрий Круглов
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
21
Артем Дмитриев
ОП
16
Брент Леписту
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Дарио Думич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
0
Мато Яяло
ЦП
14
Даниэль Миличевич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-2
0
Тоньо
15
Клаван
3
Пикк
21
Баранов
23
Тенисте
4
Кяйт
18
Метс
13
Лутс
10
Зенев
8
Аниер
4-3-1-2
1
Бегович
17
Жуканович
13
Сушич
0
Цоцалич
5
Колашинац
8
Крунич
13
Цимирот
8
Медуньянин
20
Хайрович
0
Кодро
9
Ибишевич
Остались в запасе
Эстония
Босния и Герцеговина
21
Артем Дмитриев
ОП
22
Марко Мееритс
ВР
22
Маит Тоом
ВР
16
Карл Меол
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
5
Дмитрий Круглов
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
Главный тренер
Юрген Хенн
19
Эдин Вишча
ПВ
22
Кенан Пирич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Дарио Думич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
0
Мато Яяло
ЦП
14
Даниэль Миличевич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Остались в запасе
21
Артем Дмитриев
ОП
22
Марко Мееритс
ВР
22
Маит Тоом
ВР
16
Карл Меол
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
5
Дмитрий Круглов
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
Остались в запасе
19
Эдин Вишча
ПВ
22
Кенан Пирич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
6
Дарио Думич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
0
Мато Яяло
ЦП
14
Даниэль Миличевич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Сергей Барбарез
Статистика матча Эстония - Босния и Герцеговина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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