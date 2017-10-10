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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Беларусь
Франция - Беларусь: обзор матча 10 октября 2017
Франция
10.10.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 10 тур
2 : 1
Завершен
Беларусь
27'
А. Гризманн
33'
О. Жиру
44'
А. Сарока
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Беларусь
Желтая карточка
Д. Сидибе
83'
44'
ГОЛ! 2:1!
А. Сарока
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Гризманн
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Б. Матюиди
27'
26'
Желтая карточка
Н. Корзун
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Корентен Толиссо
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
0
Александр Карницкий
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
0
Жордан Амави
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
8
Флориан Товен
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Александр Гутор
ВР
0
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
4-2-2-2
1
Льорис
3
Динь
4
Варан
5
Умтити
19
Сидибе
12
Толиссо
14
Матюиди
7
Коман
8
Лемар
9
Жиру
7
Гризманн
2-5-1-1
12
Черник
6
Политевич
13
Матвейчик
19
Ковалев
0
Карницкий
2
Драгун
5
Володько
15
Корзун
22
Стасевич
10
Сарока
Остались в запасе
Франция
Беларусь
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
0
Жордан Амави
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Александр Гутор
ВР
0
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
0
Жордан Амави
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Александр Гутор
ВР
0
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Франция - Беларусь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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