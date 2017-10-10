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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Кипр
Бельгия - Кипр: обзор матча 10 октября 2017
Бельгия
10.10.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 10 тур
4 : 0
Завершен
Кипр
12'
Э. Азар
52'
Т. Азар
62'
Э. Азар (П)
78'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Кипр
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Витсель
78'
68'
Желтая карточка
В. Лабан
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Азар
62'
ГОЛ! 2:0!
Т. Азар
52'
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Ю. Тилеманс
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
17
Маргаса
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
14
Венсан Лабан
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Дивок Ориги
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
4-4-1-1
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
23
Киман
15
Менье
8
Тилеманс
22
Шадли
10
Азар
6
Витсель
16
Азар
23
Батшуайи
2-5-2-1
1
Панайи
17
Маргаса
4
Меркис
23
Кириаку
11
Александру
19
Лайфис
5
Кателарис
4
Деметриу
14
Лабан
18
Артиматас
3
Сотириу
Остались в запасе
Бельгия
Кипр
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Дивок Ориги
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Антонис Георгаллидес
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Дивок Ориги
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Антонис Георгаллидес
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Бельгия - Кипр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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