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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Греция - Гибралтар
Греция - Гибралтар: обзор матча 10 октября 2017
Греция
10.10.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 10 тур
4 : 0
Завершен
Гибралтар
32'
В. Торосидис
61'
К. Митроглу
63'
К. Митроглу
78'
Я. Янниотас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Гибралтар
ГОЛ! 4:0!
Я. Янниотас
78'
ГОЛ! 3:0!
К. Митроглу
Пас отдал
В. Торосидис
63'
ГОЛ! 2:0!
К. Митроглу
Пас отдал
П. Манталос
61'
ГОЛ! 1:0!
В. Торосидис
Пас отдал
Зека
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Зека
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Гибралтар
21
Дерен Ибрахим
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
23
Энтони Бардон
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Греция
13
Яннис Анестис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
11
Яннис Янниотас
ПВ
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
0
Джейсон Паси
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
19
Сайкс Гарро
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
4-4-1-1
1
Карнезис
3
Стафилидис
15
Торосидис
19
Папастатопулос
4
Пападопулос
20
Манталос
0
Христодулопулос
23
Тахцидис
22
Зека
10
Фортунис
9
Митроглу
3-2-3-2
21
Ибрахим
20
Гарсия
21
Понс
22
Барнетт
17
Оливейро
6
Чиполина
23
Бардон
12
Лопес
10
Уолкер
22
Эрнандес
16
Кумбес
Остались в запасе
Греция
Гибралтар
11
Яннис Янниотас
ПВ
13
Яннис Анестис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
0
Джейсон Паси
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
19
Сайкс Гарро
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Остались в запасе
11
Яннис Янниотас
ПВ
13
Яннис Анестис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
9
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
0
Джейсон Паси
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
19
Сайкс Гарро
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Скотт Уайзман
Статистика матча Греция - Гибралтар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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