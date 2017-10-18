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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Спортинг
Ювентус - Спортинг: обзор матча 18 октября 2017
Ювентус
18.10.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
29'
М. Пьянич
84'
М. Манджукич
12'
А. Сандро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Спортинг
ГОЛ! 2:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Коста
84'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
83'
Желтая карточка
С. Стураро
68'
37'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:1!
М. Пьянич
29'
25'
Желтая карточка
С. Коатес
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Сандро
Пас отдал
Ж. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
3-4-3
1
Буффон
26
Сандро
14
Кьеллини
4
Бенатиа
15
Пьянич
28
Хедира
27
Стураро
7
Куадрадо
9
Игуаин
21
Дибала
9
Манджукич
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
4
Коатес
22
Матье
17
Коэнтрау
12
Пиччини
10
Карвалью
21
Акунья
6
Батталья
10
Мартинш
8
Фернандеш
12
Дост
Остались в запасе
Ювентус
Спортинг
13
Войцех Щесны
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Ромэйн Салин
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ювентус - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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