Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Манчестер Юнайтед
Бенфика - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 октября 2017
Бенфика
18.10.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
64'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Манчестер Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
Д. Лингард
Вторая желтая
Луизао
90'
+2
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
41'
Желтая карточка
Л. Валенсия
Желтая карточка
Луизао
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-1-2-1-1
99
Свилар
22
Гримальдо
5
Дуглас
4
Луизао
6
Аугусто
11
Сальвио
15
Фейса
21
Пицци
9
Хименес
3-4-2-1
43
Де Хеа
3
Линделеф
6
Смоллинг
17
Блинд
21
Эррера
18
Матич
25
Валенсия
22
Мхитарян
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Лукаку
Остались в запасе
Бенфика
Манчестер Юнайтед
20
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бенфика - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+