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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Олимпиакос
Барселона - Олимпиакос: обзор матча 18 октября 2017
Барселона
18.10.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
3 : 1
Завершен
Олимпиакос
18'
Д. Николау (АГ)
61'
Л. Месси
64'
Л. Динь
90'
Д. Николау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Олимпиакос
90'
+1
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
90'
ГОЛ! 3:1!
Д. Николау
Пас отдал
К. Фортунис
ГОЛ! 3:0!
Л. Динь
Пас отдал
Л. Месси
64'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
61'
60'
Желтая карточка
Д. Николау
Вторая желтая
Ж. Пике
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Николау
Пас отдал
Ж. Деулофеу
18'
Желтая карточка
Ж. Пике
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Олимпиакос
1
Силвио Прото
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
3-4-1-2
1
тер Стеген
12
Динь
14
Умтити
3
Пике
6
Роберто
8
Иньеста
18
Паулиньо
5
Бускетс
10
Месси
10
Деулофеу
9
Суарес
3-3-4
1
Прото
16
Андруцос
43
Николау
4
Ботиа
3
Эльабделлауи
14
Зделар
33
Кутрис
8
Оджиджа-Офое
16
Карсела-Гонсалес
15
Ромао
30
Жилле
Остались в запасе
Барселона
Олимпиакос
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Стефанос Капино
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Олимпиакос
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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