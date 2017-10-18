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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Атлетико
Карабах - Атлетико: обзор матча 18 октября 2017
Карабах
18.10.2017, среда, 19:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Атлетико
Желтая карточка
Б. Гусейнов
90'
+4
Вторая желтая
Д. Ндлову
75'
Желтая карточка
Д. Ндлову
59'
Желтая карточка
Мичел
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Мичел
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
9
Дино Ндлову
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Карабах
1
Антон Каниболоцкий
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-2-3
23
Сехич
15
Гусейнов
14
Садыгов
25
Аголли
5
Медведев
2
Гараев
8
Мичел
20
Алмейда
11
Эмрели
7
Энрике
9
Ндлову
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
14
Габи
8
Ньигес
10
Гайтан
10
Карраско
9
Гамейро
7
Гризманн
Остались в запасе
Карабах
Атлетико
1
Антон Каниболоцкий
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Карабах - Атлетико
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
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