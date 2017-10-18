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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Рома
Челси - Рома: обзор матча 18 октября 2017
Челси
18.10.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
3 : 3
Завершен
Рома
11'
Д. Луис
37'
Э. Азар
75'
Э. Азар
40'
А. Коларов
64'
Э. Джеко
70'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Рома
ГОЛ! 3:3!
Э. Азар
Пас отдал
Педро
75'
70'
ГОЛ! 2:3!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
Желтая карточка
Т. Бакайоко
69'
64'
ГОЛ! 2:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Ф. Фасио
40'
ГОЛ! 2:1!
А. Коларов
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
А. Мората
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
36
Кайл Скотт
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
3-3-2-1
1
Куртуа
4
Луис
24
Кэхилл
15
Кристенсен
3
Алонсо
8
Бакайоко
3
Аспиликуэта
10
Азар
4
Фабрегас
21
Мората
3-1-4-2
1
Алиссон
17
Фасио
11
Коларов
15
Жуан
25
Гоналон
33
Перес
8
Строотман
8
Жерсон
44
Наингголан
8
Перотти
10
Джеко
Остались в запасе
Челси
Рома
10
Виллиан
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Челси - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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