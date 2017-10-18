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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Базель
ЦСКА - Базель: обзор матча 18 октября 2017
ЦСКА
18.10.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
0 : 2
Завершен
Базель
29'
Т. Джака
90'
Д. Оберлен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Базель
90'
+3
Замена
А. Франссон
️️️️
М. Эльюнусси
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Оберлен
Пас отдал
Т. Джака
87'
Замена
К. Буа
️️️️
Р. Штеффен
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Жамалетдинов
77'
Желтая карточка
Б. Натхо
73'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Г. Миланов
70'
61'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
А. Айети
Замена
Б. Натхо
️️️️
С. Игнашевич
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
17
Миланов
11
Витиньо
10
Головин
75
Жамалетдинов
4-2-1-2-1
31
Вацлик
5
Ланг
25
Аканджи
17
Сухи
18
Петретта
3
Баланта
7
Дзуффи
34
Джака
11
Штеффен
10
Эльюнусси
9
Айети
17
Миланов
18
Кучаев
18
Кучаев
17
Миланов
4
Игнашевич
10
Натхо
10
Натхо
4
Игнашевич
75
Жамалетдинов
63
Чалов
63
Чалов
75
Жамалетдинов
10
Эльюнусси
7
Франссон
7
Франссон
10
Эльюнусси
11
Штеффен
33
Буа
33
Буа
11
Штеффен
9
Айети
11
Оберлен
11
Оберлен
9
Айети
Остались в запасе
ЦСКА
Базель
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
13
Мирко Сальви
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча ЦСКА - Базель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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