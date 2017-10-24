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Расписание матчей
Германия. Кубок
Падерборн - Бохум
Падерборн - Бохум: обзор матча 24 октября 2017
Падерборн
24.10.2017, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Бохум
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Падерборн - Бохум
79'
Желтая карточка
Д. Диамантакос
Начало матча
Статистика матча Падерборн - Бохум
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
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Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
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Бохум
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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