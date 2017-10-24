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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кадис - Бетис
Кадис - Бетис: обзор матча 24 октября 2017
Кадис
24.10.2017, вторник, 22:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 5 : 3
Завершен
Бетис
21'
Алекс
5'
С. Леон
54'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кадис - Бетис
54'
ГОЛ! 1:2!
С. Леон
49'
Желтая карточка
Р. Будебуз
Желтая карточка
Д. Баррал
45'
ГОЛ! 1:1!
Алекс
21'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Леон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Рубен Янес
ВР
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
2-2-1-1
1
Янес
5
Бийкер
17
Вильянуэва
24
Абдулла
6
Хосе Мари
8
Алекс
18
Баррал
3-2-2-2
1
Хименес
14
Тошка
12
Наварро
5
Амат
8
Руис
6
Хави Гарсия
10
Будебуз
77
Науэль
12
Нарваэс
11
Леон
Остались в запасе
Кадис
Бетис
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кадис - Бетис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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