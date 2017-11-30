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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Кадис
Бетис - Кадис: обзор матча 30 ноября 2017
Бетис
30.11.2017, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 5
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Кадис
8'
Р. Будебуз
24'
К. Тельо
65'
К. Тельо
3'
Д. Баррал
78'
И. Кечоевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бетис - Кадис
Желтая карточка
В. Камараса
89'
78'
ГОЛ! 3:2!
И. Кечоевич
ГОЛ! 3:1!
К. Тельо
65'
Желтая карточка
Р. Будебуз
44'
ГОЛ! 2:1!
К. Тельо
24'
ГОЛ! 1:1!
Р. Будебуз
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баррал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
1
Рубен Янес
ВР
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
8
Алекс
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
4-1-3-2
1
Хименес
12
Наварро
14
Тошка
22
Дурмиси
2
Манди
6
Камараса
37
Тельо
10
Будебуз
77
Науэль
12
Нарваэс
11
Леон
1-1-1-1
1
Янес
22
Кечоевич
24
Абдулла
8
Алекс
18
Баррал
Остались в запасе
Бетис
Кадис
1
Антонио Адан
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Статистика матча Бетис - Кадис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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