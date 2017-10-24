Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Лидс
Лестер - Лидс: обзор матча 24 октября 2017
Лестер
24.10.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Лидс
30'
К. Ихеначо
70'
И. Слимани
88'
Р. Марез
26'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Лидс
ГОЛ! 3:1!
Р. Марез
Пас отдал
В. Иборра
88'
ГОЛ! 2:1!
И. Слимани
Пас отдал
К. Ихеначо
70'
ГОЛ! 1:1!
К. Ихеначо
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
П. Эрнандес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
4-3-1-2
29
Хамер
33
Чилвел
15
Драгович
5
Магуайр
12
Амарти
10
Иборра
10
Кинг
11
Олбрайтон
10
Грей
17
Ихеначо
19
Слимани
2-1-3-1-1
1
Видвальд
18
Янссон
3
Бортуик-Джексон
27
Филлипс
6
Анита
43
Клих
35
Шонесси
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Лестер
Лидс
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лестер - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Лидс
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+