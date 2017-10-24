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Расписание матчей
Германия. Кубок
Фортуна - Боруссия М
Фортуна - Боруссия М: обзор матча 24 октября 2017
Фортуна
24.10.2017, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Боруссия М
52'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фортуна - Боруссия М
52'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Пас отдал
Раффаэл
Желтая карточка
Б. Раман
15'
Начало матча
Статистика матча Фортуна - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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14.10.2026
Фортуна
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Информация о матче
Стадион:
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