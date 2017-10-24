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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гройтер Фюрт - Ингольштадт
Гройтер Фюрт - Ингольштадт: обзор матча 24 октября 2017
Гройтер Фюрт
24.10.2017, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Ингольштадт
48'
А. Коэн (П)
83'
Ш. Лекс
87'
А. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гройтер Фюрт - Ингольштадт
87'
ГОЛ! 0:3!
А. Моралес
Пас отдал
Д. Лескано
83'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Лекс
Пас отдал
Р. Ляйпертц
71'
Желтая карточка
А. Моралес
51'
Желтая карточка
А. Коэн
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Коэн
Начало матча
Статистика матча Гройтер Фюрт - Ингольштадт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Ингольштадт
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